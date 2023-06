Per vedere la Serie A dal 2024 serviranno da uno a tre abbonamenti

In vista dell’assegnazione dei diritti tv della Serie, e scorsi i titoli di coda sul campionato, si continua a parlare della situazione che potrebbero trovarsi di fronte i tifosi a partire dalla stagione 2024/25 del campionato.

La situazione è monitorata non solo dagli esperti ed addetti ai lavori, ma anche dagli stessi appassionati che sono in attesa di capire quanti abbonamenti saranno necessari per poter accedere alla visione.

La Lega Calcio, anche per bocca dei dirigenti, punta ad incassare il più possibile anche per sfruttare il momento d’oro del calcio italiano che ha portato ben tre squadre nelle finali delle coppe europee. La cifra minima che intende incassare l’organizzatore del campionato è 1,150 miliardi di Euro per tre anni, 1,265 miliardi per quattro anni e 1,380 miliardi per cinque anni.

Tali obiettivi sono raggiungibili attraverso una serie intricata di incastri che prevede l’assegnazione delle esclusive a più broadcaster, le co-esclusive ed i pacchetti matrioska che prevedono varie combinazioni.

È chiaro che a seconda della via che sarà perseguita dai soggetti interessati, che avranno tempo fino alle 10 del 14 Giugno 2023 per presentare le offerte, si delineerà la situazione degli abbonamenti necessari per poter accedere a tutte le partite. Come osservato da Il Sole 24 Ore, però, per poter seguire le 380 partite del campionato potrebbero essere necessari da un minimo di uno ad un massimo di tre abbonamenti.

Sullo sfondo resta sempre l’ipotesi (intramontabile e che si ripresenta ciclicamente) del canale della Lega Calcio.