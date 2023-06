Vedere i loro simili morti fa accadere una cosa strana alle mosche

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista PLOS Biology ha scoperto una cosa molto particolare sulle mosche: vedere i loro simili morti li fa morire più velocemente. Cominciano a comportarsi in modo strano, perdono grasso corporeo e il loro invecchiamento accelera al punto che muoiono prima di coloro che non hanno visto i corpi dei compagni.

Gli scienziati dicono che ciò si verifica perché dei neuroni ricettivi al neurotrasmettitore serotonina si attivano quando i moscerini della frutta percepiscono compagni morti, e questa maggiore attività accelera il loro processo di invecchiamento. I processi sensoriali possono influenzare l'invecchiamento, ma non sappiamo come ciò avvenga.

I cambiamenti sembravano coinvolgere la serotonina, un importante neurotrasmettitore che trasporta i segnali tra le cellule nervose. Gli addetti ai lavori hanno iniettato le mosche vive con una proteina fluorescente e hanno mostrato loro i loro compagni morti per osservare quale parti del cervello dell'insetto si illuminassero.

Non solo: gli addetti ai lavori hanno iniziato ad attivare artificialmente i neuroni degli insetti che non avevano visto amici morti, finché gli scienziati non ne hanno trovati due che avevano lo stesso effetto della percezione della morte. Sicuramente lo studio è curioso ma non c'è nulla che possiamo fare (per ora) con queste informazioni, poiché il cervello di una mosca è ovviamente diverso dal nostro.

A proposito, sapete che i moscerini sono andati nello spazio?