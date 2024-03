Dove vedere Sinner - Alcaraz oggi 16 Marzo 2024? Orario e TV

Sabato sera a casa? Potrebbe essere una buona idea trascorrerlo insieme a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Questa sera infatti i due tennisti, rispettivamente numero tre e due della classifica ATP, si sfidano nella semifinale dei Masters 1000 di Indian Wells.

In palio c’è non solo la finalissima del prestigioso torneo, ma anche la possibile posizione numero due nel ranking ATP alle spalle di Nole Djokovic.

Dopo i quarti di finale in cui Alcaraz è stato fermato da uno sciame di api, lo spagnolo ha superato Zverev dopo lo stop di due ore. Sinner dalla sua ha un periodo d’oro culminato nella prima vittoria agli Australian Open di Melbourne che l’ha incoronato come uno dei tennisti più importanti della nuova generazione. A contendergli il primato c’è proprio Alcaraz che si ritroverà di fronte stasera.

La partita è in programma alle 21:30 italiane di stasera, sabato 16 Marzo 2024, un orario stimato dal momento che è legato alla finale del doppio femminile che andrà in scena prima. Il vincitore troverà in finale uno tra Tommy Paul e Daniil Medvedev, che è prevista proprio dopo Sinner-Alcaraz.

Sinner-Alcaraz sarà visibile in esclusiva su Sky Sport, sull’apposito canale disponibile in esclusiva per gli abbonati al pacchetto Sky Sport, oltre che in streaming su Now e Sky Go.

