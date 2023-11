Dove vedere Sinner - Medvedev in TV? La partita di oggi è gratis per tutti

Mentre il calcio si rilassa con una settimana di sosta ai box per via della pausa nazionali, in questa seconda metà di novembre 2023 a dominare la scena è stato il nostro Jannik Sinner, reduce da una storica vittoria contro il numero uno mondiale Nole Djokovic in un Pala Alpitour tutto per lui.

Strappato anche un pass per la prima semifinale alle ATP Finals battendo il danese Rune, il tennista italiano è pronto al suo prossimo esame. Sarà nuovamente Sinner - Medvedev, per la quarta volta in questa stagione, una delle due semifinali del singolo maschile, in programma per oggi 18 novembre 2023.

L'attesa è tutta per il "nostro" Jannik, che sfiderà il russo nel pomeriggio di questo sabato alle 14.30. Potremo guardare l'incontro in diretta in chiaro su Rai 2 (in attesa di scoprire come finirà la sfida RAI Mediaset per la Coppa Italia), disponibile gratuitamente per tutti, ma anche su SKY Sport Tennis e su SKY Sport Uno. La partita potrà essere vissuta anche in streaming sui canali delle due emittenti, vale a dire RaiPlay, SkyGo e NOW.

In serata, invece, sarà il turno di Djokovic - Alcaraz. L'altra semifinale delle Nitto ATP Finals di Torino si giocherà alle ore 21, ma la partita sarà trasmessa in esclusiva su SKY. Entrambi i match potranno essere guardati sia su SKY Sport Tennis che su SKY Sport Uno.

Alle 12:00, si giocherà la prima semifinale del doppio maschile tra Granollers/Zeballos e Bopanna/Ebden. La seconda semifinale del doppio andrà in scena alle 18:30, dopo Sinner - Medvedev, e vedrà sfidarsi Ram/Salisbury contro S.Gonzalez/Roger-Vasellin. Le due sfide del doppio maschile potranno essere viste su SKY Sport Tennis.