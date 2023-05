Dove vedere Siviglia-Juventus e Bayer-Roma di Europa League in TV e streaming?

Si decidono anche le finaliste di Europa League. Dopo la semifinale di Champions League di ieri, in campo ci sono la Juventus di Massimiliano Allegri e la Roma di Josè Mourinho. Entrambe possono raggiungere la finale in un derby italiano che manca da tempo.

Partendo da Siviglia-Juventus, che all’andata è finita per 1-1 con il goal di Federico Gatti in extremis, la partita sarà visibile su DAZN, ma anche su Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K ed in chiaro su TV8, oltre che in streaming su Sky Go, sul sito di TV8 e su NOW.

Probabili formazioni Siviglia - Juventus

Siviglia (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Gudelj, Badé, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

La Roma invece parte dalla vittoria per 1-0 dell’Olimpico firmata da Edoardo Bove. Il ritorno sarà visibile su DAZN, su Sky Sport Football al numero 203, su Sky Sport 253 ma anche in chiaro su Rai 1 ed in streaming su Sky Go, RaiPlay e su Now.

Probabili formazioni Bayer Leverkusen - Roma

Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Hincapié, Tapsoba, Tah; Frimpong, Palacios, Amiri, Bakker; Diaby, Hlozek, Wirtz.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham.