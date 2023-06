Dove vedere Spagna-Italia di Nations League in TV e streaming stasera?

Torna in campo la Nazionale Italiana di Roberto Mancini Campione d’Europa in carica. Questa sera, 15 Giugno 2023, gli Azzurri affronteranno in Olanda la Spagna nella semifinale di Nations League. La vincente affronterà la Croazia in finale che ha battuto i padrini di casa in semifinale.

La partita è in programma alle 20:45 allo Stadio De Grolsch Veste di Enschede, con diretta televisiva in programma su Rai 1 e Sky Sport Uno. Le due reti proporranno un ampio pre e post partita in compagnia dei talent in studio e dei protagonisti dall’Olanda.

Per coloro che non sono a casa ed intendono seguire la partita, sono disponibili le dirette in streaming su RaiPlay, SkyGo e Now TV per gli abbonati al pacchetto sport, mentre la diretta sulla piattaforma della TV pubblica è completamente gratuita

Probabili formazioni Spagna-Italia di Nations League del 15 Giugno

Spagna (4-3-3): Kepa; Carvajal, Nacho, Laporte, Jordi Alba; Fabian Ruiz, Rodri, Gavi; Asensio, Joselu, Dani Olmo. Commissario Tecnico: De la Fuente.

In panchina: Raya, Simon, La Normand, Garcia, Zubimendi, Canales, Morata, Ansu Fati, Pino, Rodrigo, Navas.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Immobile, Raspadori. Commissario Tecnico: Mancini.

In panchina: Meret, Vicario, Darmian, Buongiorno, Toloi, Spinazzola, Cristante, Pellegrini, Chiesa, Frattesi, Gnonto, Retegui.