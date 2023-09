Dove vedere Sporting Braga - Napoli e Real Sociedad - Inter in TV e streaming?

Dopo le prime partite dei gironi di Champions League, che hanno visto coinvolte anche le squadre italiane contro Newcastle ed Atletico Madrid, torna stasera la Coppa dalle Grandi Orecchie. In campo scenderanno, entrambe fuori casa, il Napoli contro lo Sporting Braga e l’Inter contro la Real Sociedad.

Entrambi i match andranno in scena a partire dalle ore 21, contrariamente a quanto avvenuto ieri con Milan-Newcastle che si è giocata alle 18:45.

Partendo dalla partita tra Sporting Braga e Napoli, in cui i Campioni d’Italia allenati da Rudi Garcia sono chiamati a dare una risposta dopo le deludenti prestazioni in campionato delle ultime giornate di Serie A, il match potrà essere seguito su Sky per gli abbonati al pacchetto Sky Sport, Sky Go, Now per chi ha il Ticket Sport e Mediaset Infinity+ in streaming.

Discorso diverso invece per Real Sociedad - Inter: Amazon Prime Video si è aggiudicata i diritti per la trasmissione della partita, che sarà visibile in maniera completamente gratuita in streaming per gli abbonati a Prime in Italia, sia da PC che dai dispositivi con cui è compatibile l’applicazione.

Tutte le altre partite, incluse le affascinanti Arsenal-PSV e Bayern Monaco - Manchester United delle 21 e Real Madrid - Union Berlino delle 18:45, saranno visibili solo su Sky, Now ed Infinity+.