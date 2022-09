Ecco dove vedere in streaming il lancio della missione Artemis I di stasera

Dopo l'evento di qualche giorno fa, che ha visto il rinvio del lancio della prima missione Artemis, questa sera - salvo imprevisti - l'enorme razzo Space Launch System (SLS) alle 20:17 (ovviamente ora italiana) sarà finalmente lanciato.

Con un'altezza di quasi 100 metri, il vettore prenderà il volo dalla famosa Cape Canaveral, in Florida, e porterà la capsula Orion in orbita. Le previsioni meteorologiche mostrano che c'è una probabilità del 60% di tempo favorevole all'inizio della finestra di lancio e le probabilità aumentano all'80% entro la fine della fascia oraria di due ore.

Insomma, il meteo non dovrebbe essere un problema.

Se il lancio verrà nuovamente posticipato (e speriamo caldamente di no), la NASA potrebbe anche provare il decollo lunedì 5 settembre o martedì 6 settembre. Se lo SLS non decollerà da terra entro i giorni appena nominati, l'agenzia spaziale dovrà riportarlo al Vehicle Assembly Building, un luogo per la manutenzione dei razzi, e in quel caso le parole dell'ex funzionario dell'agenzia che ha definito "imbarazzante" il lancio avranno senso.

Dove si potrà guardare il lancio dello Space Launch System per dare il via alla missione Artemis I? Come sempre, potrete vedere la diretta sul canale YouTube ufficiale della NASA. Nel momento in cui stiamo scrivendo la live è già partita e offrirà una panoramica generale del veicolo spaziale fino a stasera.