Dove vedere la Supercoppa Italia Milan-Inter su digitale terrestre e streaming?

Archiviato il turno di campionato, che ha visto il Napoli prevalere per 5-1 sulla Juventus nella supersfida Napoli-Juventus, è tempo di scendere nuovamente in campo. Mercoledì 18 Gennaio 202 andrà infatti in scena a Riyad (Arabia Saudita) la finalissima di Supercoppa Italiana tra Milan ed Inter.

La 35esima edizione del trofeo, che vede contrapposti i Campioni d’Italia del Milan contro i vincitori della Coppa Italia dell’Inter, sarà trasmessa in esclusiva su Canale 5 su digitale terrestre, satellite e streaming.

Il Biscione proporrà anche un ampio prepartita ed una serie di speciali dedicati, in vista della partita a partire dalle ore 20 con telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin, con Claudio Raimondi, Marco Barzaghi, Alessio Conti e Francesca Benvenuti inviati da bordocampo.

La partita, il prepartita ed il post partita con gli highlights e le interviste ai protagonisti potranno essere seguiti sull’app Mediaset Infinity disponibile per i principali set top box e sul sito web di SportMediaset.

Durante la partita debutterà anche il fuorigioco semiautomatico, che sarà portato in Serie A nel girone di ritorno.

Probabili formazioni Milan - Inter del 18 Gennaio 2023, Supercoppa Italiana

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemakers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

Inter (3-5-2):Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.