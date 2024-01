Dove vedere la Supercoppa Italiana 2024 in TV e streaming? Il programma completo

Si assegna il primo trofeo della stagione, seppur in ritardo rispetto alle tempistiche classiche. Partirà giovedì 18 Gennaio 2024 la nuova Supercoppa Italiana che da quest’anno adotta il nuovo format studiato per renderla più appetibile al pubblico televisivo.

Come ampiamente noto, infatti, la Lega Calcio ha scelto per la Supercoppa Italiana il format delle Final Four: saranno tre le partite, due semifinali e la finalissima. A partecipare saranno il Napoli Campione d’Italia, la Fiorentina finalista della scorsa edizione della Coppa Italia, l’Inter che ha vinto la Coppa Italia e la Lazio che si è classificata seconda in campionato lo scorso anno.

Si parte giovedì 18 Gennaio 2024 alle ore 20 con la partita tra Napoli e Fiorentina, che sarà trasmessa su Italia 1 e Mediaset Infinity. La telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin, accompagnati dagli inviati a bordo campo Francesca Benvenuti e Carlo Landoni. Previsto anche un ampio pre e post partita su Italia 1 condotto da Monica Bertini e Carlo Landoni.

Si prosegue venerdì 19 Gennaio 2024 sempre alle ore 20 con il match tra Inter e Lazio, in programma sempre alle ore 20 ma su Canale 5. Non cambiano i telecronisti, mentre il post e pre partita sarà sempre condotto da Monica Bertini ma con Mino Taveri su Canale 5.

La finalissima invece sarà trasmessa lunedì 22 Gennaio 2024 alle ore 20 sempre sulle reti Mediaset e su Mediaset Infinity.