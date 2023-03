Dove vedere Tottenham-Milan dell'8 marzo 2023 in TV e streaming?

Continua la due giorni di Champions League, e stasera in campo scendono i Campioni d'Italia del Milan, chiamati a difendere il vantaggio per 1-0 dell'andata dall'assalto del Tottenham di Antonio Conte.

Dove vedere Tottenham-Milan

La partita sarà trasmessa in esclusiva streaming da Amazon Prime Video, in maniera totalmente gratuita da tutti coloro che posseggono un abbonamento Prime in Italia.

Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21, ma già dalle ore 19:30 attraverso l'applicazione per TV, console, tablet, PC e sul sito web di Amazon Prime Video, sarà disponibile un ampio pre e post partita in diretta dal Tottenham Hotspur Stadium di Londra in compagnia di Giulia Mizzoni insieme a Claudio Marchisio, Alessandro Nesta e Clarence Seedorf.

La telecronaca sarà invece affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, mentre a bordocampo ci saranno Alessia Tarquinio ed Alessandro Alciato pronti a raccontare tutte le emozioni.

La settimana prossima invece sempre su Amazon Prime Video sarà trasmesso il ritorno tra Napoli ed Eintracht Francoforte, dallo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sempre in esclusiva Prime Video.

Probabili formazioni Tottenham-Milan

Tottenham (3-4-2-1): Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson Royal, Hojbjerg, Skipp, Perisic; Kulusevski, Son; Kane. Allenatore: Antonio Conte.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunic, T. Hernandez; B. Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: StefanoPioli.