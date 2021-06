Dove vedere Turchia - Italia di Euro 2020 in chiaro, 4K HDR e streaming?

Ci siamo: tra pochi istanti inizierà ufficialmente Euro 2020, la prima edizione degli Europei di Calcio itineranti (ed a giudicare dalle dichiarazioni della UEFA anche l'ultima con questo format), ed è tempo di sintonizzarsi davanti ai TV per tifare gli Azzurri di Roberto Mancini, che apriranno le danze contro la Turchia a Roma.

La platea di opzioni per i tantissimi appassionati è molto ampia e spazia da satellite a digitale terrestre, passando per lo streaming ed il 4K.

Sky ha portato a casa i diritti televisivi per la trasmissione di tutti i 51 match della competizione. La partita inaugurale, con tanto di cerimonia, prenderà il via alle 21 dallo Stadio Olimpico e sarà commentata dalla coppia mondiale composta da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Gli abbonati potranno seguirla anche in 4K HDR grazie a Sky Q, su Sky Sport e Sky Calcio.

Sempre restando in ambito satellitare, anche Tivùsat trasmetterà le partite in 4K HDR: se avete a disposizione un decoder compatibile potete collegarvi alle 20:30 su Rai 4K per il pre partita e per seguire il match.

Ovviamente la TV di Stato proporrà anche la diretta su digitale terrestre, ovviamente su Rai 1 in maniera completamente gratuita.

Per quanto riguarda lo streaming, invece, se siete abbonati a Sky potete affidarvi a Sky Go, mentre l'alternativa è RaiPlay che è completamente gratuita e propone tutta la programmazione della TV di Viale Mazzini.

Insomma, le opzioni sono tante: le due squadre scenderanno in campo alle 21.