Vedere la TV in diretta su Amazon Prime Video? I canali che potreste non aspettarvi

Amazon Prime Video, il servizio di streaming del colosso dell'e-commerce incluso nel ben noto abbonamento Prime, non è relativo solamente a film e serie TV. Potreste saperlo per via della trasmissione di partite calcistiche su Prime Video, ma in realtà si va anche oltre. Certo: risulta oggi possibile vedere alcuni canali TV in diretta.

In particolare, avviando l'applicazione ufficiale per dispositivi mobili di Amazon Prime Video, potreste aver notato la comparsa in basso dell'opzione "TV in diretta". Qui non risiedono, come ben potete immaginare, i classici canali del digitale terrestre, ma la possibilità a cui si fa riferimento è quella di poter prendere visione di canali "Premium" a pagamento.

La proposta più ampia per quel che concerne il mercato italiano è quella relativa al pacchetto discovery+ Intrattenimento & Sport, che consente di accedere ai contenuti di Eurosport 1 HD, di Eurosport 2 HD e dei vari Eurosport Extra. Il prezzo in questo caso è usualmente di 7,99 euro al mese per il tutto. Da notare però che c'è anche un pacchetto WWE/discovery+ Intrattenimento, che per i clienti Prime può eventualmente essere proposto in prova gratuita per i primi 7 giorni (poi 3,99 euro al mese).

Non sono però solamente questi i contenuti in diretta accessibili tramite Amazon Prime Video, visto che non mancano anche Mezzo (Mezzo HD e Mezzo Live, 14 giorni di prova gratuita, poi 5,99 euro al mese), Milan TV (14 giorni di prova gratuita, poi 3,99 euro al mese) e il pacchetto Helbiz Live (7 giorni di prova gratuita, poi 5,99 euro al mese), per citare alcune possibilità. Insomma, dare un'occhiata all'ampia sezione Canali di Amazon Prime Video potrebbe potenzialmente farvi scoprire un altro modo di usare il popolare servizio di streaming.