Dove vedere in TV l'Eurovision 2022 in Italia in TV e streaming?

Ci siamo, prende questa sera il via a Torino l’Eurovision 2022, che torna in Italia dopo la vittoria dei Maneskin dello scorso anno. Per l’occasione, nel nostro paese sarà proposta un’importante copertura televisiva per tutte le serate.

La Rai ha già annunciato che tutte le serate saranno trasmesse su Rai 1 in TV ed in streaming sulla piattaforma RaiPlay a partire dalle ore 20:30. Lo show, condotto da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika sarà trasmesso in tutta Europa ed in Italia potrà essere visto su digitale terrestre (qui spieghiamo come sintonizzare i canali Rai su digitale terrestre) e satellite, oltre che ovviamente tramite la piattaforma OTT proprietaria della TV di Stato.

La diretta sarà trasmessa ovviamente anche da Rai Radio 2, su RaiPlay che da quest’anno si è arricchito e trasmette anche le TV radiofoniche.

All’Eurovision potranno votare gli spettatori da tutta Europa. Tuttavia, è bene sottolineare che non si potrà dare il proprio voto ai rappresentanti del proprio paese: ciò vuol dire che noi italiani non potremo votare per i vincitori di Sanremo 2022 Mahmood e Blanco. Tutti i dettagli però saranno resi noti direttamente dai tre presentatori stasera sul palco di Torino.

Approfittiamo di questa notizia per ricordarvi di attivare la sintonizzazione automatica dei canali TV per avere sempre la guida televisiva aggiornata.