Dove vedere in TV e streaming la finale di Champions League Liverpool - Real Madrid?

A pochi giorni dalla finale di Conference League, sono pronti a scorrere i titoli di coda anche sulla Champions League 2021/22. Questa sera, allo Stade De France di Parigi, andrà in scena l'ultimo atto della Coppa dalle Grandi Orecchie: di fronte si troveranno il Real Madrid di Carlo Ancelotti ed il Liverpool di Jurgen Klopp.

La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5, in alta definizione, ma anche su Sky anche in 4K per coloro che posseggono uno Sky Q con abbonamento satellitare. Per quanto riguarda lo streaming, invece, non è previstala trasmissione su Amazon Prime Video: gli utenti potranno seguirla su Sky Go (se abbonati a Sky), Now (con abbonamento al Ticket Sport) e su Mediaset Play.

Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21, con ampio pre e postpartita con la cerimonia di premiazione e le interviste ai protagonisti.

Formazioni Liverpool-Real Madrid

Real Madrid (4-3-3): Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Valverde, Benzema, Vinicius. Allenatore: Carlo Ancelotti.

Liverpool (4-3-3): Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté, Robertson - Henderson, Fabinho, Keità - Salah, Diogo Jota, Mané. Alenatore: Jurgen Klopp.

Si tratta della sfida finale tra due superpotenze del calcio europeo. Il Real Madrid di Ancelotti viene da una serie di imprese e rimonte clamorose, mentre il Liverpool di Klopp dopo aver perso la Premier League è pronto a tuffarsi nella Champions League.