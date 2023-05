Dove vedere in TV e streaming la finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter?

Inizia il tour de force per l'Inter di Simone Inzaghi, che tra stasera, domenica ed il 10 Giugno 2023 si gioca un'intera stagione. Si parte - come dicevamo prima - alle 21 di oggi 24 Maggio 2023 per l'atto finale della Coppa Italia: di fronte ci sarà la Fiorentina di Vincenzo Italiano, anch'essa attesa da un finale di stagione importante.

La finalissima di Coppa Italia, in onda dallo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta su Canale 5 ed in streaming gratuito su Mediaset Infinity, su tutti i dispositivi che supportano l'applicazione. La trasmissione in TV è garantita sia su digitale terrestre che su satellite, anche in alta definizione.

L'inno nazionale italiano sarà cantato dall'italo-brasiliana Gaia, vincitrice di Amici 2019 e già nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Sanremo. La Lega Calcio ha disposto anche un minuto di silenzio per commemorare le vittime della terribile alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna.

In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori.

Sullo sfondo c'è sempre la questione dei diritti tv della Serie A 2024-29, che dovrebbero essere assegnati entro fine stagione.

Probabili formazioni Fiorentina-Inter

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral. All. Vincenzo Italiano.

Inter (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi.