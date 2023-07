Vedere le unità vendute da un prodotto su Amazon? Compare l'indicazione

È tempo di novità per il mondo degli store e-commerce. Infatti, al netto della spiegazione relativa a cosa significa mediano su Amazon, vale la pena soffermarsi anche su un'altra questione non di poco conto. Si fa infatti riferimento alla comparsa di indicazioni sul numero di unità vendute da alcuni prodotti.

Sì, avete capito bene: collegandosi al sito Web ufficiale di Amazon ed effettuando alcune ricerche, in determinati contesti potrebbe comparire a schermo, appena sotto alle stelle relative alle recensioni di un prodotto, la voce "numeroX+ acquistati nel mese scorso". Insomma, di fatto mediante quest'ultima è possibile farsi un'idea un po' più precisa in merito a quante persone hanno comprato di recente il dispositivo coinvolto.

Va detto, però, che l'indicazione non compare per tutti i prodotti, bensì solamente per alcune soluzioni. Non è ben chiaro in che modo vengano scelti i dispositivi per cui mostrare il numero di unità vendute nel mese precedente su Amazon Italia, ma sembra che lo store e-commerce faccia comparire tale indicazione solamente per alcune categorie di prodotti.

Abbiamo infatti provato a effettuare alcuni rapidi test in merito, riscontrando che ricerche come "robot aspirapolvere" e "rossetti" mettono in evidenza il tutto per un buon numero di prodotti, mentre ricerche come "televisori" e "notebook" non producono risultati di questo tipo. Insomma, non è ben chiaro come funzioni il tutto, ma risultava interessante farvi notare questo dettaglio.