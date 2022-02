Dove vedere Villareal - Juventus di Champions League in streaming e TV?

Torna la Champions League, con l'andata degli ottavi di finale. Questa sera, a partire dalle ore 21, è protagonista la Juventus che fa tappa all'Estadio de la Ceramica di Villareal, per sfidare la formazione di Unay Emery.

Nello specifico, la sfida tra Villareal e Juventus potrà essere seguita a partire dalle ore 21 direttamente su Canale 5, con ampio prepartita. La sfida potrà però essere seguita anche su Mediaset Infinity, Sky Sport 251 e 252 e su Now, oltre che su Sky Sport 4K anche in 4K per gli abbonati che posseggono l'opzione ad hoc. Ovviamente garantita anche la visione su Sky Go.

L'altra partita della serata, tra Chelsea e Lille invece, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Football HD, Sky Sport 253, Now e Medaiset Infinity.

La Champions League torna in campo anche domani, mercoledì 23 Febbraio 2022. Amazon Prime Video trasmetterà Atletico Madrid-Manchester United, in esclusiva a partire dalle ore 21: anche in questo caso sarà proposto un ampio prepartita condotto da Giorgia Rossi insieme ai talent.

Benfica - Ajax, sulla scia di Chelsea Lille, sarà visibile solo su Sky (che garantisce anche la trasmissione in 4K) e Mediaset Infinity, oltre che Now e Sky Go. Insomma, sono davvero tante le opzioni a disposizione per godersi questa due giorni di grande calcio europeo.