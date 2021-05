Quello che vedete in foto è del legno quasi completamente trasparente

Vi abbiamo già parlato su queste pagine del "legno trasparente", un materiale simile al vetro realizzato quasi interamente con il legno degli alberi. Adesso, un altro team di ricercatori del KTH Royal Institute of Technology in Svezia è riuscito a creare qualcosa di estremamente simile, migliorandolo ancora di più dopo 5 anni di lavoro.

La nuova ricerca ha reso il loro materiale composito rinnovabile al 100% e più traslucido. In che modo? Semplicemente i ricercatori hanno infuso il loro legno trasparente con una bio-plastica trasparente derivata dagli agrumi. Per far diventare trasparente il legno non occorre altro che rimuovere la sua lignina, il componente che assorbe la luce nel legno.

I pori lasciati dalla rimozione del composto, però, devono essere riempiti in qualche modo. Per questo motivo arriva in loro aiuto un'alternativa ecologica chiamata limonene acrilato, un monomero a base di limonene e ottenuto da agrumi rinnovabili, come scarti di buccia riciclati dall'industria del succo d'arancia.

Prima, infatti, il composto che funzionava come riempitivo utilizzava polimeri a base fossile. Oggi, invece, il composito offre una trasmissione ottica del 90% con uno spessore di 1,2 millimetri; cosa più importante è la sua sostenibilità. Attualmente, i ricercatori stanno lavorando con altri esperti per esplorare ulteriormente le tecnologie a disposizione del materiale.

In futuro, infatti, il legno trasparente potrebbe essere utilizzato per una moltitudine di funzioni.