Vedete lo stesso numero ovunque? Colpa di questo meccanismo psicologico

Vi è mai capitato di vedere un numero o un nome letteralmente ovunque? Se la risposta è affermativa, potreste essere incappati nel fenomeno di Baader-Meinhof, noto anche come illusione della frequenza.

Anche se di solito questo tipo di termini prendono il nome dalla persona che li ha studiati, questo fa eccezione: "Baader-Meinhof" infatti era il nome di un gruppo terroristico tedesco. Nel 1994, un certo Terry Mullen inviò una lettera a un giornale del Minnesota spiegando che aveva parlato dei terroristi a un suo amico. Nonostante non ne avesse mai sentito parlare, il giorno dopo l'amico iniziò a vedere informazioni su di loro in continuazione.

Anche voi potreste aver avuto esperienze simili. Magari vi è capitato di guardare l’orologio e pensare "ehi ma ogni volta che guardo l’ora sono le 11:11!" Se vi ritrovate in questo pensiero, sappiate che non è così e si tratta semplicemente di un comune bias cognitivo ascrivibile all’illusione della frequenza. Questo meccanismo psicologico si basa sul fatto che spesso facciamo una selezione dei nostri pensieri, cancellando istantaneamente tutti quelli che non ci appaiono come singolari coincidenze. In pratica, tutte le volte che guardiamo l’orologio e non sono le 11:11, il nostro cervello tende a rimuoverlo.

Volete un altro esempio? Beh, molte persone affermano di sentire il bisogno di andare in bagno subito dopo essere entrati in una libreria. Lo strano fenomeno ha anche un nome: si chima Mariko Aoki, in onore della donna giapponese che per prima lo ha descritto nel 1985. Da allora, tantissime persone hanno iniziato a notare che le librerie hanno un effetto lassativo. Non è chiaro quale sia il meccanismo alla base di questo processo, ma per il rasoio di Occam, molti lo riconducono proprio al fenomeno di Baader-Meinhof.



Chissà, se adesso che avete letto questo articolo accadrà anche a voi.