Li vedete questi pesciolini? Quando diventano adulti crescono fino a tre metri e 2000 kg

Non fatevi ingannare, queste piccole creature quando sono ancora "cuccioli" possono essere tenuti fra le mani con grossa facilità... ma quando crescono diventano i pesci ossei più pesanti del mondo. Stiamo parlando del famoso "pesce luna", gli esemplari più grandi possono raggiungere i 3 metri di lunghezza e circa 2.000 chilogrammi di peso.

Da piccoli, le larve della specie misurano solo pochi millimetri di lunghezza e i loro corpi non assomigliano a quelli degli adulti. Per questo motivo, gli scienziati hanno avuto difficoltà ad abbinare le larve con le specie corrette. Tuttavia, per la prima volta, il sequenziamento del DNA ha identificato le larve del Pesce Luna del Sud (Mola alexandrini).

Esistono sei specie Pesce Luna (chiamati anche sunfish) nella famiglia Molidae e si trovano negli oceani di tutto il mondo. La loro dimensione ridotta, come si può immaginare, rende difficile identificare e trovare le larve di queste creature. Fortunatamente, nel 2017 i ricercatori che lavoravano al largo delle coste del Nuovo Galles del Sud, nell'Australia sud-orientale, sono riusciti a raccogliere minuscole larve lunghe circa 5 mm.

Dopo aver identificato la specie gli scienziati possono ora confrontare l'esemplare (che è circa 600 volte più piccolo di un pesce adulto) con gli altri esemplari non ancora identificati nelle collezioni del Museo australiano e del Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation in Hobart. "Se vogliamo proteggere questi giganti marini, dobbiamo capire tutta la loro storia di vita, e questo include la conoscenza dell'aspetto delle larve e dove si verificano", afferma infine l'autore dello studio, Marianne Nyegaard.