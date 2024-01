Vedi un bradipo nell'illusione ottica del cane creata dell'IA? Ha vinto un premio

Spesso le illusioni ottiche non sono semplici da risolvere, ma certamente in alcuni contesti ci vuole anche un po' di intuito. È questo il caso delle illusioni ottiche create dall'IA che di recente sono persino riuscite a portarsi a casa un premio. Sì, avete capito bene: l'intelligenza artificiale è arrivata anche qui.

È infatti dal portale ufficiale della Stony Brook University di New York che si apprende che a vincere il Demo Award al CVPR 2023 è stato il progetto "Diffusion Illusions: Hiding Images in Plain Sight", che fa uso di un modello di intelligenza artificiale pensato per generare delle illusioni ottiche che mostrano altri soggetti se ruotate.

A presentare il progetto sono stati gli studenti della Stony Brook University Ryan Burgert, Kanchana Ranasinghe e Xiang Li, seguiti dal Prof. Michael Ryoo. Questa tipologia di creazioni da parte dell'IA è stata denominata "Flippy Illusions", ma in realtà il progetto verte anche sul riuscire a far generare al modello di intelligenza artificiale "Rotating Overlays" e "Hidden Characters".

Quella che potete vedere in apertura è una delle illusioni ottiche principali che si possono trovare sul portale Diffusion Illusions, ovvero quella di un cane/bradipo (se si capovolge l'immagine). Dando un'occhiata a quest'ultimo sito Web, però, si possono trovare diverse altre immagini di questo tipo generate dall'IA.

Stando a quanto descritto dalla Stony Brook University, il modello coinvolto ha sfruttato il fatto che il nostro cervello nota prima dettagli come occhi e bocca rispetto al resto, utilizzando queste prime informazioni per ricostruire in seguito il resto dell'immagine.

Kanchana Ranasinghe, tra gli studenti legati al progetto, ha affermato, dopo aver ricevuto il premio: "abbiamo creato queste affascinanti illusioni ottiche apportando pochissime modifiche a un modello esistente, dimostrando quanto questi modelli possano fare cose sorprendenti con estrema precisione". Insomma, adesso l'IA crea anche illusioni ottiche.