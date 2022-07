Se vedi questa medusa scappa immediatamente! Ricoverata una donna a Catania

La Caravella Portoghese, meglio nota come medusa killer, ha fatto ritorno nelle acque italiane, colpendo una donna a Catania ricoverata subito in terapia intensiva.

La Caravella portoghese è una "parente" della medusa più classica. Il suo nome scientifico è "Physalia physalis" ed è un "sifonoforo", appartiene quindi ad una classe di invertebrati marini presenti in tutti gli oceani. Purtroppo era già nota in Italia per il triste episodio avvenuto nel 2010 in Sardegna, ad una donna di 69 anni morta a seguito della sua puntura.

Ritorniamo a parlare di lei poiché, la Medusa ha colpito un'altra donna nel mare di Aci Trezza in Sicilia provocandole molti fastidiosi sintomi quali cefalea, astenia (debolezza muscolare), difficoltà respiratorie oltre ad un'importante aritmia cardiaca, tanto è vero che la signora attualmente si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

Il dott. Piraino, biologo marino dell'università del Salento, tuttavia, ha tenuto a precisare che non si tratta di una vera e propria medusa bensì di una colonia galleggiante di polipi velenosi e che l'accesso al mar Mediterraneo arriva mediante lo stretto di Gibilterra, a conferma di ciò vi sono i rarissimi avvistamenti avvenuti fra la Sicilia e la Sardegna.

Si tratta di un esemplare lungo tra i 15 e i 20 cm, con una particolare "cresta" che fuoriesce dall'acqua e che, somigliando ad una vela, le conferisce il caratteristico nome. Al di sotto della sacca color azzurrino si diramano invece dei sottilissimi tentacoli velenosi che possono addirittura raggiungere i 30 cm di lunghezza.

Sono proprio questi a causare i problemi e i sintomi descritti precedentemente, nei casi estremi infatti può condurre anche allo shock anafilattico, in soggetti maggiormente a rischio allergico.