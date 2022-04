Vedi muovere la palla? Il cervello è ingannato dall'illusione ottica in JPG

Le illusioni ottiche consentono di imbattersi in immagini sorprendenti. Basti pensare ai colori delle uova di Pasqua, che in realtà erano uguali. Ci sono però illusioni più intriganti di altre: quella della palla che si muove si piazza sicuramente in alto in una eventuale classifica.

Infatti, guardando l'immagine, i nostri occhi possono restituirci una sensazione ben precisa: sembra proprio che ci sia qualcosa in movimento. In realtà, però, l'immagine è totalmente statica, come potete vedere dando un'occhiata alla pagina dedicata al file JPG (insomma, non c'è alcun file GIF o simili). Semplicemente, è stato utilizzato l'ingegno, dato che il design dell'immagine sfrutta il cosiddetto "fenomeno di movimento anomalo".

L'autore è Akiyoshi Kitaoka, docente di Psicologia al College of Letters, Ritsumeikan University, a Kyoto in Giappone, già creatore dell'illusione ottica delle fragole (e molte altre). Com'è possibile che i nostri occhi vedano muoversi qualcosa che è in realtà totalmente statico? La "colpa" è del modo in cui è stata strutturata l'immagine, in quanto le nostre retine vengono "colpite" da quest'ultima in un punto particolare.

Come potete ben immaginare, la reazione dei social network all'immagine è stata di stupore, tra chi ha commentato con un semplice "stregoneria" e chi invece è andato alla ricerca di qualche "trucco" (file GIF o altro). In ogni caso, non si tratta di un video: a questo punto, bisogna semplicemente fare i complimenti a Kitaoka.