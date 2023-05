Se vedi il numero che si nasconde in questa illusione ottica non sei umano

L’illusione ottica dell'elefante vi è piaciuta tantissimo, tuttavia siamo sicuri che apprezzerete anche questa di oggi: in siffatto enigma si nasconde un numero, riuscite a capire dove e che numero è?

Parliamoci chiaro, queste illusioni sono le migliori in termini di fruibilità: niente immagini sfocate, niente disegni ambigui, niente spirali, niente interpretazioni. Nella foto di oggi non avete molto sui cui ragionare, c’è una zona piena di puntini rossi, di differenti tonalità, e in queste si nasconde un numerino. Questo può essere un numero a due cifre o a quattro, oppure può essere minuscolo o mimetizzato; quel che è certo è che si nasconde nel riquadro colorato.

Se sei arrivato a questo punto della lettura, sei disperatamente alla ricerca di un suggerimento, non è vero? In realtà, oggi siamo più in difficoltà del solito nel darvi un aiuto, in quanto, una volta visto il numero, non si riesce più a non notarlo! Non abbiamo trovato chissà quale vantaggio nell’avvicinarci e allontanarci dalla foto, forse potrebbe esser un buono spunto giocare con la luminosità del dispositivo che state utilizzando per visualizzare il media.

Piaciuta l’illusione ottica di oggi? Fateci sapere nei commenti qual è il tipo di enigma che più gradite. Inoltre, vi segnaliamo anche un’altra sfida: in questa prova visiva, riuscite a trovare l’animale nascosto?