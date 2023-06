Vedi la volpe in questa illusione ottica? Solo chi è un creativo può farcela

Dove si trova la volpe nascosta in bella vista in questa illusione ottica? Saremo sinceri: solo chi è un creativo - o dotato anche di una grande fantasia o spirito di osservazione - potrà riuscire a risolvere l'enigma di oggi. Ovviamente potrete osservare l'opera come sempre al meglio in calce a questa notizia. Sei pronto? Inizia a cercare!

Le illusioni ottiche per definizione sono fenomeni affascinanti che ingannano i nostri occhi e ci sfidano a vedere ciò che non è realmente presente. Per questo spesso vengono divise in due categorie: le illusioni ludiche, che offrono una sfida di risoluzione, e le illusioni utilizzate dagli scienziati e dagli psicologi per studiare il cervello umano e la psicologia degli individui.

Quella di oggi rientra nella prima categoria ed fa parte di una serie di enigmi visivi che ci sfidano a risolvere un puzzle. Quest'ultime sono ampiamente diffuse in giochi, libri di enigmi e applicazioni per mobile, coinvolgendo il pubblico di tutte le età (per questo sono così tante amate sul web!).

La loro attrattiva deriva dal fatto che ci fanno riflettere sulla natura soggettiva della nostra percezione visiva e ci dimostra che ciò vediamo può essere influenzato da vari fattori, tra cui la disposizione degli elementi nell'immagine, l'uso di colori e contrasti, e la manipolazione delle dimensioni e delle prospettive.

Le illusioni, in poche parole, stimolano la nostra mente e ci invitano a cercare spiegazioni alternative a una visione - che può sembrare oggettiva ma non lo è - di qualcosa. A tal proposito: riesci a trovare la volpe nell'immagine di oggi? Se ci sei riuscito ti sfidiamo a trovare due gatti in quest'altra illusione impossibile.