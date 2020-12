Vediamo quali sono i 4 duelli più noti della storia occidentale

Per quanto possa suonare lontano dalla nostra realtà, in passato, fino al XX secolo, duellare per risolvere una disputa personale era un fenomeno più che frequente in tutto il mondo, dall'America all'Oceania. Oggi, però, proveremo a narrare solo alcuni di quegli episodi più importanti, e bizzarri, conosciuti nella storia occidentale.

Lady Almeria Braddock VS Mrs. Elphinstone (1792)

Non è chiaro chi furono queste due donne, ma è curioso il movente per cui decisero di sfidarsi.

Mrs. Elphinstone, un pomeriggio, andò nella villa londinese di Lady Almeria per il solito tè delle cinque. Tra un discorso e l'altro, sembra che all'ospite scappò un commento sull'età della padrona di casa. Quest'ultima, presa da un'ira cieca, decise di sfidare apertamente Mrs. Elphinstone in un duello presso l'Hyde Park.

Fu quest'ultima a sparare per prima un colpo di pistola, ferendo la sua rivale. Successivamente, estrassero le spade dai loro fendenti e cominciarono a combattere l'una contro l'altra.

L'unico modo per farle smettere di ferirsi a vicenda fu bloccarle e separarle. Da quel giorno, tutta la società alto-borghese di Londra venne a conoscenza di quell'episodio e cominciarono a chiamarlo "Il duello della sottogonna".

Isabella de Carazzi VS Diambra de Pettinella (1552)

Solitamente ci si aspetta che i duelli del passato, se spinti da un movente passionale, avvenivano tra due uomini per contendersi una donna o per difendere il suo onore. Questo caso, invece, è completamente diverso e raro per la sua epoca.

Il tutto ha inizio con Fabio de Zeresola, uno degli scapoli più noti della Napoli del XVI secolo. Molte persone desideravano intraprendere una relazione con lui e, fra queste, vi erano sia Isabella che Diambra, che decisero di sfidarsi pubblicamente in un duello a spada.

Il risultato ci è sconosciuto, ma sappiamo che per molti anni se ne continuò a parlare - tanto che l'artista spagnolo José de Riberta ha immortalato l'episodio nel suo famoso quadro "Duello tra donne".

Alexander Hamilton VS Aaron Burr (1804)

Fu dopo una serie di insulti personali e tensioni politiche, Aaron Burr e Alexander Hamilton decisero di sfidarsi in uno dei duelli più noti della storia americana.

Non potendo combattere nello stato di New York, si spostarono nel New Jersey, giungendo nello stesso luogo in cui, solo 3 anni prima, il figlio di Hamilton, Philip, era stato ucciso per difendere l'onore del padre.

Entrambi gli uomini non credevano in quello che stavano facendo e, in nome di una passata amicizia, è probabile che le intenzioni di Hamilton non fossero quelle di sparare contro Burr. Infatti, secondo i testimoni, Alexander mancò il bersaglio.

Al contrario, Burr lo colpì in pieno stomaco e, il giorno dopo, Alexander Hamilton morì. Come detto in una delle ultime canzoni del musical Hamilton, recentemente disponibile su Disney+, Burr, da quel momento, divenne "il cattivo della storia" americana.

Andrew Jackson VS Charles Dickinson (1806)

20 anni prima che diventasse il settimo presidente degli USA, Jackson decise di sfidare uno dei migliori tiratori del Kentucky, Charles Dickinson, per aver insultato l'onore della moglie Rachel.

I due si incontrarono e non esitarono a spararsi a vicenda: Dickinson colpì Jackson, spezzandogli alcune costole; dall'altra parte il futuro presidente, noto capo militare del Tennessee, riuscì ad infliggere un colpo mortale al suo avversario, uccidendolo sul colpo.

Quello sarà, secondo lo stesso Jackson, uno dei tanti scontri frontali a fuoco a cui partecipò, a detta sua, per difendere il suo onore e quello della moglie.