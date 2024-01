Vediamo come ha fatto a vincere 14 volte alla lotteria questo genio matematico

Nel corso degli anni '90, Stefan Mandel, un economista romeno-australiano, ha realizzato un'impresa straordinaria: vincere la lotteria 14 volte. La sua storia non è quella di un fortunato giocatore, ma di un uomo che ha utilizzato un sistema matematico semplice ma efficace per battere le probabilità.

L'uomo aveva già sperimentato il suo metodo in Romania, ma utilizzò i soldi vinti per trasferirsi prima in Europa e poi in Australia. La strategia si basava su un principio matematico fondamentale: se si acquistano abbastanza biglietti per coprire tutte le possibili combinazioni di una lotteria, la vittoria è quasi garantita (ma quanti biglietti servono per vincere alla lotteria?).

Mandel notò che in alcune lotterie, il montepremi arrivava a più del triplo del costo di acquisto di ogni singola combinazione possibile. Quindi, se si potevano acquistare tutte le combinazioni, si aveva quasi la certezza di ottenere un ritorno sull'investimento. Il problema non era più matematico, ma logistico: come acquistare milioni di combinazioni diverse.

L'economista creò algoritmi per generare e stampare i biglietti, un'operazione che alcune lotterie permettevano all'epoca. Con un'enorme pila di biglietti pronti, il suo team attendeva che il jackpot raggiungesse una cifra sufficientemente alta per poi acquistare i biglietti nei negozi. Nonostante le difficoltà logistiche, il metodo funzionò.

Mandel e il suo team vinsero in 14 lotterie diverse, accumulando milioni di sterline di premi per sé e per i gli investitori. Nonostante le indagini dell'FBI e della CIA, non furono trovate irregolarità nelle sue azioni. Alla fine il matematico si ritirò poi in una casa sulla spiaggia nelle isole tropicali di Vanuatu, dimostrando che, a volte, un approccio scientifico e metodico può davvero battere il sistema.

Di storie simili ne esistono davvero tante: come le 433 persone che hanno fatto jackpot tutte insieme.