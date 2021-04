Vediamo cosa sarebbe successo, se nessuno avesse assassinato Giulio Cesare

La morte di Giulio Cesare si è rivelata fondamentale per l'istituzione di quello che sarebbe stato l'Impero romano. Eppure, nasce spontaneo chiedersi: cosa sarebbe successo, se durante quelle Idi di Marzo del 44 a.C. Giulio Cesare non fosse stato brutalmente ucciso? Lo storico statunitense Barry Strauss ha provato a rispondere a questa domanda.

Sono nate mille leggende sulla morte del dittatore romano più celebre nella storia occidentale. Tutti hanno ricreato la drammaticità dell'evento con maestria, immortalando per sempre quelle 23 pugnalate nella mente dei posteri.

Tuttavia, quel lontano 15 marzo del 44 a.C. non sarebbe rimasto impresso nella memoria storica di tutti, se Giulio Cesare avesse insistito a portare con sé le sue guardie personali in Senato o avesse ascoltato l'avvertimento di coloro che erano consci che alcuni traditori stavano tramando alle sue spalle un omicidio.

Nel primo caso, i suoi difensori avrebbe intimorito gli assalitori, portandoli anche a non compiere l'atto. Se, invece, avessero avuto il coraggio di farlo, le fedeli guardie avrebbero sicuramente protetto il leader e ucciso sul posto chiunque avesse provato a ferirlo.

Nel secondo caso, Cesare non si sarebbe mai diretto in Senato e avrebbe arrestato e condannato a morte chiunque avesse cospirato contro di lui.

Nell'eventualità, quindi, in cui il dittatore romano fosse stato capace di sopravvivere ad un attacco del genere, avrebbe sicuramente cacciato o perseguitato chiunque fosse vicino, ideologicamente o meno, ai traditori e, successivamente, avrebbe assicurato ancora di più la propria posizione da dittatore a vita nella politica interna della Repubblica romana.

Tra i piani politici esteri, invece, avrebbe proseguito la sua campagna nella Dacia (gli odierni Balcani) e nell'impero partico (una potenza politica e culturale affermatasi negli odierni Iran ed Iraq). Questo sarebbe confermato dal fatto che aveva già organizzato, dopo le Idi di Marzo, un viaggio in Grecia per vedere con i propri occhi l'organizzazione delle legioni che si sarebbero dirette ad oriente.

Tuttavia, ottenere delle vittorie schiaccianti in questi due obiettivi non era assicurato. Se avesse fallito, la sua posizione da leader sarebbe stata messa in discussione e sarebbe stato, con alte probabilità, destituito dal suo incarico con la forza.

Quest'opinione non è stata formulata dai soli antichisti contemporanei, bensì da Marco Tullio Cicerone. Egli non ha mai spiegato nelle sue testimonianze il perché temesse un non-ritorno vittorioso di Cesare, ma ha lasciato supporre che in questo scenario sarebbe nata a Roma una guerra civile, che avrebbe portato, in maniera graduale, alla formazione dell'Impero.

Essendo malato, è possibile che il passaggio dalle istituzioni repubblicane a quelle imperiali sarebbe stato solo avviato da Cesare e poi lasciato nelle mani del suo successore Ottaviano, o meglio conosciuto come "il primo Augusto".

Con alte probabilità, il dittatore romano avrebbe proseguito anche la sua relazione con la sovrana d'Egitto, Cleopatra. Il loro presunto figlio, Cesarione, avrebbe vissuto molti più anni e sarebbe stato incoronato faraone d'Egitto, prendendo il posto della madre.