Quella che vediamo sulle foglie la mattina è davvero rugiada? Ecco la verità

Camminando attraverso un prato poco dopo l'alba, potreste aver notato piccole goccioline d'acqua disposte in ordinate file lungo i bordi delle foglie delle piante. Sebbene possano sembrare rugiada, queste goccioline d'acqua provengono in realtà direttamente dalla pianta stessa.

Le piante, per la fotosintesi, necessitano di acqua, che assorbono dal terreno attraverso le loro radici, e di anidride carbonica, che prelevano dall'aria attraverso piccoli pori fogliari chiamati stomi. L'umidità evapora dagli stomi, quindi le piante possono chiudere questi pori per conservare l'acqua durante la notte o in periodi di siccità.

Se il terreno è particolarmente umido, l'acqua continua ad entrare nelle radici per osmosi (lo stesso metodo che potremmo utilizzare per rimuovere il sale dall'acqua), anche se gli stomi sono chiusi, causando un accumulo di acqua all'interno delle radici. Per alleviare questa pressione, le piante eseguono un processo chiamato guttazione, attraverso il quale rilasciano linfa attraverso speciali pori situati ai bordi delle foglie, noti come idatodi.

Questo fenomeno è più comune di notte o al primo mattino, quando l'aria è fresca e umida e il terreno è caldo. Le goccioline sono prevalentemente composte da acqua, ma possono anche contenere nutrienti disciolti come sali e zuccheri. Se una pianta è stata trattata con insetticidi, le goccioline di guttazione possono contenere alte concentrazioni di queste sostanze chimiche, potenzialmente letali per le api che bevono l'acqua.

Sebbene la guttazione sia generalmente innocua per la pianta, l'umidità può creare condizioni ideali per lo sviluppo di batteri e muffe.