La metafora "torre d'avorio" si riferisce a uno stato metaforico in cui le persone vivono senza consapevolezza dei fatti e delle praticità del mondo reale. Questa espressione è spesso usata per descrivere accademici, artisti, politici e celebrità che perdono il contatto con le realtà affrontate dal pubblico e si concentrano su questioni interne.

L'origine del termine risale a fonti bibliche. Nel Cantico dei Cantici, noto anche come Cantico di Salomone, si trova la frase "Il tuo collo è come una torre d'avorio; i tuoi occhi come le piscine di Heshbon". In questo contesto, il termine aveva poco a che fare con il suo uso moderno.

Tuttavia, sembra che il concetto di avorio fosse ancora associato a fantasie e a un mondo al di là della realtà quotidiana. Nel XIX secolo, il termine "torre d'avorio" iniziò ad essere usato da diversi pensatori romantici francesi. Nel 1837, ad esempio, Charles Augustin Sainte-Beuve scrisse una poesia che derideva il poeta francese Alfred de Vigny per essersi ritirato nel suo grande palazzo ad Angoulême, dove scriveva poesie auto-riflessive, totalmente distaccate dal mondo esterno.

La poesia recitava: "E Vigny, più discreto, come se nella sua torre d'avorio, si ritirò prima di mezzogiorno." Nella seconda metà del XX secolo, il termine divenne sempre più associato al mondo accademico, alle università e agli scienziati. La frase era essenzialmente un insulto rivolto agli accademici per descrivere come fossero diventati disimpegnati dal pubblico, troppo preoccupati per teorie elevate che avevano poca relazione con la vita quotidiana delle persone.

Oggi, l'accusa di vivere in una "torre d'avorio" è ancora rivolta a questa "categoria" professionale, ma molti stanno lavorando sodo per contrastarla. Il materiale in questione, nonostante il suo uso metaforico, ci rivela ancora oggi molte informazioni sul passato e ovviamente anche sugli elefanti.