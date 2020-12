Vediamo qual è il mistero dietro la città di Ubar, l'Atlantide di sabbia

I beduini la chiamavano "Ubar" (persone del deserto). Essa era una magnifica oasi, ricca di templi, palazzi e fertile vegetazione. Eppure, non si è certi dove sia finita o quale sia stato, in generale, il suo destino (o se sia mai esistito). Per questo, più comunemente, gli storici la chiamano "L'Atlantide di sabbia".

Secondo le fonti pervenute finora, è probabile che Ubar (o Iram, se si guarda il nome nel Corano) sia stata fondata intorno al 3000 a.C. e distrutta tra il 300 e il 100 d.C.

Molti studiosi antichi, come Erodoto, Plinio il Vecchio o Strabone, non danno un'indicazione precisa su dove potesse essere stata eretta, ma confermerebbero la sua esistenza e il suo fondamentale ruolo in Medio-Oriente: essere un centro commerciale di resine, dal franchincenso alla mirra.

Possiamo immaginare, quindi, una città ricca di mercanti, bancarelle, palme e magnifici palazzi dove i più ricchi signori potevano abitare e comandare il tutto.

Un dato interessante estrapolato dagli scritti che citano questa città è che, tra i tanti nomi che le vengono affidati, vi è anche quello di "Arabia felix" (Arabia felice). E' ipotizzabile, quindi, che, al contrario di un clima arido e secco, vi fosse una grande quantità di vegetazione differenziata, grandi bacini d'acqua e terre fertili.

Gli studiosi sono molto scettici sulla reale esistenza di questo splendente centro urbano antico, ma la curiosità è tanta e molti archeologi hanno deciso di provare a capire se sia esistito realmente un luogo del genere.

Il più noto fra questi studiosi fu Bertram Thomas, un esploratore del Novecento. Affascinato dai racconti delle guide beduine duranti i suoi viaggi nell'Arabia meridionale, l'archeologo si pose l'obiettivo di trovarla.

Prima di morire, scrisse un libro dove affermava di aver svelato delle tracce di questa città perduta, ma non ha lasciato dati precisi sul dove.

Per quanto la scarsità di informazioni nella ricerca di Thomas sia innegabile, lo studioso Nicholas Clapp ha deciso di provare a sua volta a seguire i passi del suo collega del passato.

Studiando antiche mappe e immagini satellitari fornite dalla NASA, lui e un team di ricerca sono giunti ad una città di nome "Shisr". Conducendo dei primi scavi archeologici, sono stati trovati dei frammenti di una fortezza ottagonale molto alta. Sfortunatamente, però, gran parte del sito, da un momento all'altro, è sprofondato su se stesso, impedendo ai ricercatori di condurre ulteriori analisi.

Con quel poco che si sa oggi, è probabile che "l'Atlantide di Sabbia" non sia mai esistita realmente. Forse chi creò la storia di questa misteriosa città si ispirò ad un centro urbano pre-esistente, ma non si sa quale. In sostanza, gli studiosi si trovano nella stessa situazione di coloro che stanno cercando di rivelare il mistero dell'Atlantide "originale".

Sfortunatamente, nell'archeologia spesso si deve accettare l'esistenza di fattori che potrebbero aver cancellato per sempre l'esistenza, anche più piccola, di mondi passati.