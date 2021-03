Vediamo altri tre nomi di alcune divinità minori del pantheon egizio

Vi abbiamo già parlato di Tueret, la dea-ippopotamo, di Bes, il demone nano, e di Neith, la dea dai mille significati. Tuttavia, il pantheon egizio è ricco di nomi di cui vale la pena conoscere. Per questo, oggi, vi daremo alcune informazioni su altre tre divinità, al fine che non possiate più dimenticarle.

Sekhmet

Se da una parte abbiamo Hathor, dea della gioia, dell'amore, della maternità e della bellezza (una sorta di Afrodite egizia), dall'altra abbiamo il suo alter ego: Sekhmet.

Si raccontava, infatti, che quando si faceva arrabbiare la dolce divinità, questa si trasformasse in una fiera leonessa (la belva più feroce nell'immaginario egizio), cieca al dolore umano e pronta a scagliare il suo fuoco e le sue piaghe contro i nemici dell'Egitto. Si pensava anche che solo il suo respiro avesse generato le lunghe distese desertiche che caratterizzano il paese.

Apparteneva alle divinità solari e, in alcuni periodi storici, la si considerò persino figlia del celebre dio Ra (il dio del sole). In alcuni culti, invece, venne associata al dio della guerra Maahes, diventando lei stessa protettrice dell'esercito del faraone.

Non tutto era, però, male in lei. Definendosi "servitrice della vita", vi sono molti racconti in cui la dea riuscì anche a curare le persone che maledisse con la sua ira funesta. Inoltre, i sacerdoti che la veneravano erano spesso associati a figura di potenti guaritori.

Khepri

L'iconografia di Khepri è immediatamente riconoscibile: questo dio, infatti, era raffigurato come un intero scarabeo o come un uomo con la testa di questo insetto.

Nel nostro immaginario, sappiamo che per gli egizi lo scarabeo stercorario, in particolare, era un animale molto importante. Ma perché? La risposta è presto detta: proprio per questa divinità.

Il movimento con cui l'insetto fa rotolare, con le zampe posteriori, le palle del suo stesso sterco veniva associato, in qualche modo, al movimento solare. Khepri, che simboleggiava il sole del mattino, aveva il compito di spingere fuori Ra (il sole) dall'oltretomba ogni giorno, facendo sì che si potesse rinnovare la rinascita della dea del cielo Nut.

Anche per questo suo ruolo di entità "rigeneratrice", lo scarabeo era spesso raffigurato nelle tombe - nella credenza che Khepri potesse aiutare il morto ad attraversare il passaggio della morte e a rinascere nell'aldilà.

Renenet

Come tutte le divinità di cui abbiamo parlato, anche questa dea non era rappresentata con un semplice corpo umano. Al contrario, aveva delle sembianze molto riconoscibili: un aspetto antropomorfico tra una donna e un cobra.

La sua origine si può ricondurre alle naturali esondazioni del Nilo che, annualmente, portavano ad un aumento dei cobra sulle sue sponde. Poiché l'acqua del fiume aiutava a rendere fertili le terre, presto anche i cobra e Renenet vennero indicate come figure positive, portatrici di ricchezza e fertilità. Non a caso, la dea era anche la madre di Nepri, il dio del grano.

Questo suo ruolo nel garantire o meno gli alimenti sufficienti per la popolazione, attraverso la fertilità delle terre, portò Renenet ad essere venerata in tutto l'Egitto.