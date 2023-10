Dove si vedono le candidature inviate su LinkedIn? È molto semplice

Se le novità di LinkedIn basate sull'IA sono solo la ciliegina sulla torta di un sistema sempre più utilizzato dai professionisti per creare la propria rete di lavoro, c'è da dire che non è altrettanto scontato riuscire a recuperare le proprie candidature all'interno dei menu del social di Microsoft.

Se rientrate in questa categoria e siete soliti inviare un numero considerevole di candidature per posizioni di vostro interesse, ma non avete la più pallida idea di come fare per visualizzare la cronologia di tutte le vostre richieste inviate, siete nel posto giusto.

Per visualizzare le candidature inviate alle aziende su LinkedIn tramite app per Android o iPhone, non dovrete fare altro che aprire l'applicazione di LinkedIn sul vostro smartphone e spostarvi sulla categoria Offerte di Lavoro in basso a destra. Una volta caricata la nuova schermata, in alto, appena sotto al box di ricerca, troverete Le mie offerte di lavoro.

Selezionate questa voce e, se avete già compilato delle candidature, dovrebbe apparirvi ora il pulsante Candidatura inoltrata. Premetelo e il gioco è fatto: a questo punto potrete scorrere tutte le vostre richieste inviate per fare il punto della situazione.

