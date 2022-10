Diventare vegane può fermare le vampate di calore della menopausa

Tra le manifestazioni più note della delicata e importante tappa della menopausa, il calore è sicuramente uno dei sintomi più segnalati. Tuttavia, grazie a questo nuovo studio, sembrerebbe esserci una soluzione per le fastidiose vampate di caldo: diventare vegane.

Il Comitato dei medici per la medicina responsabile di Washington DC ha condotto parte dello studio riassunto con l’acronimo di “WAVS” (Women’s Study for the Alleviation of Vasomotor Symptoms). Ai fini del progetto 84 donne in postmenopausa sono state suddivise in due gruppi. Al gruppo “A” è stata assegnata una dieta vegana a basso contenuto di grassi, mentre al gruppo “B” è stato chiesto di mangiare normalmente.

La metà del gruppo “d’intervento” ha constatato una considerevole riduzione delle vampate di caldo; addirittura, tre soggetti su cinque non hanno più avvertito la condizione di calore eccessivo.

“Non capiamo ancora del tutto perché [funziona]”, spiega il capo dello studio Neal Barnard, professore a contratto presso la George Washington University School of Medicine. “Ma sembra che questi tre ‘ingredienti’ siano fondamentali: evitare i prodotti animali, ridurre i grassi e introdurre [nella dieta] una porzione di semi di soia”.

Per chi soffre di forme più invasive di menopausa e perimenopausa, questa scoperta potrebbe essere rivoluzionaria: significherebbe dire addio alle piacevoli conversazioni interrotte dal caldo improvviso; ridurre i casi di arrossamento del viso, del collo e del petto; o, ancora, si potrebbe fare a meno di quei brevi momenti d’ansia e agitazione, dovuti all’aumento del battito cardiaco e alla conseguente ondata di sudore.

