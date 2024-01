I vegani urlano: scienziati rendono la soia più gustosa con i geni di maiale

La startup Moolec Science, specializzata in proteine molecolari, ha inserito geni di maiale nelle piante di soia per conferire ai semi un sapore più simile alla carne. Questo tentativo non solo mira a ridurre il consumo di carne vera e propria, ma anche a combattere l'impatto ambientale devastante dell'allevamento intensivo.

L'anno scorso Moolec ha inserito geni suini nelle piante di soia. Sorprendentemente, un quarto delle proteine solubili in alcuni semi di soia è risultato identificabile come suino, il tutto senza l'uso di allevamenti intensivi. Ancora più interessante, il CEO Gastón Paladini ha rivelato che questi semi avevano una tonalità più rosa e un gusto più carnoso.

Tuttavia, rimane l'incertezza se questo prodotto innovativo troverà spazio sulle nostre tavole (come la farina di grilli). La ricerca di Moolec rappresenta uno dei tanti tentativi di trasformare ingredienti vegetali in alternative alla carne. Nonostante ciò, le startup hanno incontrato difficoltà nel convincere il pubblico riguardo alle loro alternative vegetali, che mirano a replicare il profilo di sapore e la consistenza della carne vera.

Paladini crede che l'industria a base vegetale abbia rallentato a causa di costi, sapori e consistenze che sono buoni, ma non ancora all'altezza. Invece di sostituire completamente la carne, il CEO spera di offrire ai produttori di carne un modo per ridurre i costi mescolando alternative come i semi di soia "porcini" di Moolec. Da quest'ultima è nata da un'altra azienda, Bioceres Crop Solutions, che sta lavorando per far produrre proteine bovine alle piante di piselli e coagulanti del latte al cartamo.

Tuttavia, resta da vedere se queste aziende avranno successo nel portare i loro ingredienti simili alla carne su mercati più ampi e nel rivitalizzare un'industria in difficoltà. Un ostacolo significativo è rappresentato dalle normative sugli OGM nell'UE e nel Regno Unito. Nonostante le sfide, Paladini rimane ottimista. "Prima o poi, penso che dovremo abbracciare la scienza", ha dichiarato.