Ecco Vegebot, il robot agricoltore che raccoglie la lattuga

Un team dell'Università di Cambridge ha creato un robot, chiamato Vegebot, che utilizza l'apprendimento automatico per identificare e raccogliere la lattuga, in particolare la lattuga iceberg.

Sebbene il prototipo non sia neanche lontanamente veloce o efficiente come un lavoratore umano, dimostra come l'uso della robotica in agricoltura possa essere ampliato, anche per colture come la lattuga iceberg, particolarmente difficile da raccogliere meccanicamente.

Molte colture, come patate e grano, vengono raccolte meccanicamente da decenni, tuttavia non in tutte è possibile attuare l'automazione. Sebbene sia il tipo più comune di lattuga coltivata nel Regno Unito, l'iceberg si danneggia facilmente ed è molto piatta verso il terreno, una sfida per i "contadini robotici".

"Ogni campo è diverso, ogni lattuga è diversa", ha detto il coautore dello studio Simon Birrell, del Dipartimento di ingegneria di Cambridge. "Ma se riusciamo a far funzionare una mietitrebbia robotica con la lattuga iceberg, potremmo farla funzionare anche con molte altre colture."

Vegebot identifica innanzitutto il "bersaglio" all'interno del suo campo visivo, determinando se la lattuga sia pronta o no per il raccolto. Infine, taglia la verdura dal resto della pianta, senza schiacciarla, in modo che sia "pronta per il supermercato".

Potrebbe sembrare facile per un uomo raccogliere una lattuga, per un robot è un'impresa ardua. I ricercatori hanno sviluppato e addestrato un algoritmo di apprendimento automatico su delle immagini raffiguranti la lattuga in laboratorio, per poi addestrarlo sul campo in diverse condizioni meteorologiche.

Vicino alla lama del robot è posizionata una telecamera, che contribuisce a garantire un taglio regolare. In futuro, i raccoglitori robotizzati potrebbero contribuire a risolvere i problemi relativi alla carenza di manodopera in agricoltura. E potrà inoltre, essere utilizzato tutto il giorno e in tutte le condizioni meteorologiche.