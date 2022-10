I vegetariani hanno maggior possibilità di esser depressi, la ricerca

In Brasile è stato condotto un nuovo studio rilevante tassi più elevati di depressione tra coloro che hanno una dieta priva di carne; tuttavia, questo risultato non è dipeso dalle abitudini alimentari.

La ricerca, pubblicata sul Journal of Affective Disorders, ha analizzato un’ampia gamma di fattori nutrizionali, tra cui la quantità di calorie giornaliere, l’assunzione di micronutrienti, di proteine e molto altro. È emerso che l’elevato tasso di depressione tra i vegetariani non è sintomo di assenze nutrizionale nella loro dieta.

Ma allora perché questo fenomeno si verifica maggiormente in chi fa a meno della carne? Sono state trovate ben due motivazioni per questa correlazione.

Partiamo da un’eventualità presa in considerazione dagli studiosi: chi soffre di depressione, potrebbe scegliere di non mangiare animali e derivati a causa dei sensi di colpa. Può sembrare una supposizione fallace, ma pare non esser così.

È di dominio pubblico che gli animali che mangiamo e che ci permettono di avere latte e uova sono spesso reclusi in allevamenti intensivi, per poi finire in qualche macello. La maggior parte della popolazione mondiale, nonostante sia conscia delle condizioni in cui vertono questi esseri viventi, continua a mangiare carne. Chi invece rimugina su questa scelta sono persone con un’elevata sensibilità o quelli più propensi a sentirsi in colpa.

Ovviamente, smettere di mangiare animali perché consapevoli della loro sofferenza non è certo un percezione negativa della realtà dovuta a un’instabilità mentale, questa è solo una ricostruzione scientifica volta a giustificare il collegamento tra persone depresse e vegetariane.

La seconda motivazione vede ancora una volta la condizione di depressione come un qualcosa di precedente all’adozione di una dieta vegetariana. Non è una novità che diversi individui del mondo hanno dovuto rinunciare alla carne per motivi di salute. Fare a meno di questo alimento può creare disagio, nonostante ci siano parecchie leccornie vegetali nel repertorio degli amici degli animali. Essere vegetariani è una scelta davvero complessa, in quanto condiziona anche i rapporti con conoscenti e familiari, con la conseguente mancanza di coinvolgimento sociale.

I dati del nuovo studio si basano su un’indagine condotta in Brasile, paese famoso per la sua dieta ricca di carne. I sondaggi hanno indicato una forte impennata del vegetarianismo negli ultimi anni; tuttavia, dei 14.000 brasiliani intervistati, solo 82 erano “amici degli animali”.