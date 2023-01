Che stanno facendo adesso i veicoli spaziali più distanti di sempre?

Ad oggi, solo cinque veicoli spaziali hanno raggiunto i confini del nostro sistema solare o si stanno avvicinando rapidamente per superarlo per sempre: Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1, Voyager 2 e New Horizons. Molti di loro non erano programmati per durare così tanto tempo, ma offrono uno sguardo unico del confine del nostro quartiere cosmico.

La Voyager 1 ha attraversato l'eliopausa, il confine del Sistema Solare, nel 2012, mentre la Voyager 2 ha seguito lo stesso destino nel 2018. Il team della missione ha riscontrato un grosso problema con il primo, quando il veicolo spaziale ha iniziato a inviare a casa informazioni confuse sulla sua posizione, ma sono riusciti a rimetterlo in sesto.

"La Voyager 1 è stata nello spazio interstellare per un decennio... e va ancora forte", ha dichiarato a Space.com Linda Spilker, scienziata del progetto Voyager presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA.

Anche Pioneer 10 e 11 occupano un posto speciale nel cuore dei ricercatori, ma sfortunatamente questi veicoli - lanciati prima di Voyager - non sono funzionanti: Pioneer 10 ha perso le comunicazioni nel 2003 e Pioneer 11 nel 1995. Nonostante ciò, le sonde esistono ancora e stanno viaggiando nello spazio e lo faranno per migliaia di anni.

New Horizons, invece, è l'ultimo arrivato e dopo il suo viaggio verso Plutone nel 2015 sta attuando la sua seconda missione estesa della fascia di Kuiper. La sonda è destinata ad uscire dal nostro Sistema Solare, raggiungendo l'eliopausa, intorno al 2040.