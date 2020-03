Veicoli spaziali potrebbero avvicinarsi a velocità della luce 'cavalcando' le supernovae

Un'astronave interstellare potrebbe sfruttare le onde prodotte da un'esplosione di una supernova nello stesso modo in cui le navi a vela sfruttano il vento? Secondo i professori di Harvard, Manasvi Lingam e Abraham Loeb, sì.

Lo studio che descrive la scoperta è stato pubblicato su Scientific American. Come spiegano i ricercatori, è possibile che una civiltà sufficientemente avanzata possa usare le esplosioni di energia rilasciate dalle supernovae per accelerare i veicoli spaziali a velocità relativistiche. Questi veicoli spaziali sarebbero in grado di sfruttare la forza esplosiva grazie ad una vela solare o una vela magnetica. Concetti che si basano sulla radiazione elettromagnetica generata dalle stelle per creare pressione contro una vela altamente riflettente.

Secondo Loeb, posizionare strategicamente una vela solare attorno a una stella massiccia che sta per esplodere, potrebbe accelerare il veicolo spaziale a velocità vicini a quelle della luce. Per l'uomo, infatti, una supernova sarebbe in grado di accelerare una vela leggera che pesa "meno di mezzo grammo per metro quadrato a velocità relativistiche", anche se fosse a milioni di chilometri di distanza. In poche parole, l'energia e la luminosità generate da una supernova sono equivalenti all'energia che un miliardo di soli produrrebbe in un mese.

Mentre il vento solare sarebbe in grado di spingere una vela fino al millesimo della velocità della luce (0.01 percento o 0.001 della velocità della luce), una supernova potrebbe facilmente accelerare una vela fino a un decimo della velocità della luce (0.1). "Abbiamo sviluppato modelli matematici per determinare la velocità massima raggiungibile dalle vele leggere e elettriche. Le velocità massime variano a seconda del sistema di propulsione utilizzato e degli oggetti astrofisici in considerazione", afferma Lingam.

Ci sono, ovviamente, molte difficoltà. Come ad esempio sfide ingegneristiche e di progettazione che dovrebbero essere affrontate in anticipo. Innanzitutto, le vele devono essere realizzate in materiale altamente riflettente per evitare di assorbire troppo calore e bruciare. La vela stessa, inoltre, dovrebbe avere un qualche tipo di schermatura o configurazione che la proteggerà da gas e particelle solide nello spazio interstellare, dato che quest'ultima viaggerà a una velocità incredibilmente elevata.

In breve, i loro risultati mostrano che una specie sufficientemente avanzata sarebbe in grado di posizionare le vele leggere/magnetiche intorno alle stelle morenti (come ad esempio Betelgeuse) in modo che possano essere accelerate dopo la morte dell'astro.

Uno studio davvero affascinante.