Questo veicolo sta esplorando il cosmo a 50 unità astronomiche dal Sole

Sabato 17 aprile la sonda della NASA New Horizons ha raggiunto una distanza di 50 unità astronomiche (UA) dal Sole. Per farvi capire, un'unità astronomica è la distanza media tra la Terra e il Sole e ha un valore di 150.000.000 chilometri.

Questa distanza, per adesso, è stata raggiunta solo da altre quattro sonde operative nella storia del volo spaziale. Il veicolo spaziale New Horizons è famoso per aver dato il primo "sguardo" ravvicinato a Plutone e, successivamente, tre anni e mezzo dopo il sorvolo di Arrokoth, un asteroide binario situato nella fascia di Kuiper.

Ovviamente la missione non è ancora finita e, nonostante stia attraversando lo spazio da 15 anni, la sonda è ancora in perfetta salute. "Abbiamo il potere e il carburante per andare avanti fino alla fine degli anni '30", ha dichiarato Alan Stern del Southwest Research Institute di Boulder, in Colorado. "Quindi, siamo a metà strada in questa missione, in termini di ciò che è possibile dal punto di vista ingegneristico."

Attualmente, il team di scienziati dietro New Horizons sta cercando un terzo oggetto per effettuare un sorvolo ravvicinato. Alla fine, il veicolo spaziale mostrerà agli scienziati i regni oltre la fascia di Kuiper, il cui bordo esterno si pensa si trovi a circa 70 UA dal Sole. Quando arriverà oltre questo confine? Alla fine degli anni '20, mentre alla fine degli anni 2030 la sonda arriverà a oltre 100 unità astronomiche.