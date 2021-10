Un veicolo della NASA si schianterà contro un asteroide a 24.000 km all'ora

La NASA ha finalmente annunciato la missione Double Asteroid Redirection Test (DART). Sarà lanciata il 23 novembre 2021 e sarà utile alle agenzie di tutto il mondo per capire se un veicolo spaziale possa deviare un asteroide potenzialmente pericoloso verso la Terra. Ovviamente quello con cui si andrà a schiantare il veicolo non è un pericolo.

L'obiettivo è un asteroide binario chiamato Didymos (un asteroide binario è composto da due rocce cosmiche) costituito da un asteroide più grande di 780 metri di diametro e una "luna" più piccola che misura circa 160 metri di diametro. Il bersaglio della NASA sarà la pietra cosmica più piccola, con la speranza che l'impatto rallenti la sua orbita.

Il veicolo spaziale sarà lanciato a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9 e impiegherà circa un anno per arrivare vicino al suo bersaglio; l'impatto, quindi, avverrà alla fine di settembre 2022. DART si schianterà sulla superficie a una velocità di circa 24.000 km/h... non aspettatevi grandi risultati, poiché l'impatto sarà davvero irrisorio. A questo proposito vale la pena di chiedere: è meglio far esplodere un asteroide o deviarlo?

L'asteroide più piccolo perderà soltanto una frazione della sua velocità, quanto basta - si spera - per rallentare il periodo orbitale della luna di diversi minuti, consentendo agli astronomi di studiare l'impatto della missione. Nel frattempo, un CubeSat made in Italy cercherà di osservare l'impatto in diretta (che cosa sono i CubeSat?).