Il veicolo spaziale BepiColombo ha finalmente incontrato Mercurio per la prima volta

Il 20 ottobre 2018 l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), insieme all'agenzia spaziale giapponese (JAXA), ha lanciato la missione BepiColombo per la prima volta. Nella giornata dell'1 ottobre 2021, finalmente, il veicolo spaziale ha incontrato il suo obiettivo ultimo: Mercurio, il pianeta più vicino al Sole del nostro Sistema Solare.

La missione comprende due orbiter che si separeranno in orbite complementari e studieranno il corpo celeste in modo indipendente. Il veicolo spaziale si è avvicinato al corpo celeste fino a 200 chilometri sopra la sua superfice. Durante il suo lungo viaggio, BepiColombo ha fotografato perfino Venere.

"Non vediamo l'ora di vedere i primi risultati da misurazioni effettuate così vicino alla superficie di Mercurio", afferma Johannes Benkhoff, BepiColombo scienziato del progetto dell'ESA, ha detto in un comunicato. "Quando ho iniziato a lavorare come scienziato del progetto su BepiColombo nel gennaio 2008, la missione Messenger della NASA ha avuto il suo primo sorvolo su Mercurio. Adesso tocca a noi. È una sensazione fantastica!"

Non è ancora finita, poiché il veicolo spaziale si sta muovendo troppo velocemente per stabilizzarsi intorno a Mercurio, gli ingegneri utilizzeranno il pianeta stesso come un "freno" (a proposito: quanto ci vuole per arrivare fino a Mercurio?). Sono già stati impostati cinque passaggi programmati per utilizzare la gravità del pianeta e rallentare la sonda abbastanza da entrare finalmente in orbita entro dicembre 2025.

Il prossimo sorvolo di Mercurio avverrà a giugno, poi uno un anno dopo nel 2023, successivamente nel 2024, poi l'ultimo nel 2025.