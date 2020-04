Il veicolo spaziale BepiColombo saluta la Terra in questo spettacolare video

Esplorare il pianeta più interno del nostro Sistema Solare - Mercurio - non è affatto facile. Per farlo, il veicolo spaziale costruito dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Giapponese (JAXA), chiamato BepiColombo, effettuerà diversi sorvoli ravvicinati in diversi pianeti, inclusa la Terra.

Il veicolo spaziale, infatti, percorrerà un lungo viaggio di 7 anni, utilizzando una propulsione solare elettrica e la spinta gravitazionale della Terra, di Venere e di Mercurio, per un totale di nove "effetti fionda", una tecnica di volo spaziale che utilizza la gravità di un pianeta per alterare il percorso e la velocità di un veicolo.

Recentemente la sonda ha effettuato il suo primo e unico sorvolo ravvicinato con il nostro pianeta. Durante l'impresa sono state raccolte circa 200 immagini. La sonda spaziale, dotata di tre telecamere, ha infatti catturato una serie di istantanee straordinarie del nostro pianeta natale mentre ha effettuato l'incredibile manovra.

Nel video (che troverete allegato a questa notizia) è possibile osservare inizialmente un semplice puntino che diventa sempre più grande: la Terra. Successivamente, nelle immagini scattate poco prima dell'approccio più vicino, a meno di 13.000 chilometri dalla superficie terrestre, il pianeta appare con un dettaglio maggiore, con il profilo dell'Africa orientale, della penisola arabica e dell'India in vista. Infine, durante l'allontanamento del veicolo verso la sua destinazione, è possibile osservare anche il profilo della Luna, visibile come un piccolo granello di sabbia in questo mare oscuro e profondo chiamato Universo. Uno spettacolo davvero unico.