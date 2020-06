Un veicolo spaziale lanciato per studiare il Sole ha scoperto la sua 4.000esima cometa

Il 2 dicembre 1995, un veicolo spaziale chiamato Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) partì dalla Terra per studiare il Sole. La durata della missione era originariamente programmata per durare due anni ma, come spesso accade con questo tipi di veicoli spaziali, è poi stata progressivamente estesa fino a fine 2020.

Poiché è stato costruito per studiare la nostra stella, in particolare l'atmosfera esterna del Sole, o corona, e la nascita del vento solare, un flusso di particelle cariche che fuoriesce dall'astro e attraversa il sistema solare, SOHO ha un punto di vista privilegiato per individuare comete che sfrecciano pericolosamente vicino al corpo celeste.

"Non solo SOHO ha riscritto i libri di storia in termini di fisica solare, ma, inaspettatamente, ha riscritto i libri anche in termini di comete", afferma uno degli esperti dietro il veicolo spaziale, Karl Battams. Recentemente è stata individuata la 4.000esima cometa. La maggior parte delle scoperte proviene da dati raccolti dal Large Angle and Spectrometric COronagraph del veicolo spaziale (LASCO), che blocca la regione più luminosa del Sole per dare agli scienziati una visione migliore della corona.

I strumenti del veicolo spaziale sono in grado di individuare anche piccole comete deboli, come quella attualmente chiamata SOHO-4000, che gli scienziati stimano che sia solo grande da 5 a 10 metri di diametro.