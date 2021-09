Un veicolo spaziale potrebbe passare attraverso un gigante gassoso come Giove?

I giganti gassosi, come Giove e Saturno, non hanno un nucleo solido e, così come dice il nome, sono composti interamente da gas. Un veicolo spaziale che passa al suo interno, quindi, potrebbe attraversalo da parte a parte?

La NASA ha fatto "cadere" volontariamente tre veicoli spaziali all'interno dei giganti gassosi: Galileo e Cassini, rispettivamente nelle atmosfere di Giove e Saturno. Il veicolo spaziale Galileo, però, aveva una piccola sonda al suo seguito progettata appositamente per "tuffarsi" all'interno del pianeta.

L'agenzia spaziale americana perse i contatti circa un'ora dopo, quando il veicolo spaziale aveva raggiunto i 150 chilometri nell'atmosfera di Giove. Tuttavia, con i recenti progressi tecnologia potremmo essere capaci di inviare una sonda ancora più in profondità? Secondo Leigh Fletcher, professore di scienze planetarie presso l'Università di Leicester nel Regno Unito, la risposta è "no".

Il motivo è semplice: densità, pressione e temperatura aumentano spaventosamente mentre si scende in profondità all'interno di un gigante gassoso. Vicino al centro di Giove, l'idrogeno gassoso diventa un metallo liquido, rendendo questa regione "esotica come la superficie del sole".

Per farvi capire, nel luogo più profondo del nostro pianeta, all'interno della Fossa delle Marianne, le pressioni raggiungono poco più di 1.000 bar (al livello del mare si sperimenta circa 1 bar di pressione), vicino al centro di Giove, le pressioni salgono a un megabar... un milione di bar. Qui le temperature, secondo Fletcher, arrivano anche a decine di migliaia di gradi Celsius.

A questo punto, un veicolo spaziale non sarebbe semplicemente schiacciato o fuso, ma si disintegrerebbe completamente nei suoi atomi costituenti. Insomma, almeno nell'immediato futuro non riusciremo ad attraversare un gigante gassoso.