La vela solare LightSail 2 ha inviato i primi segnali sulla Terra

A differenza dei veicoli spaziali tradizionali che si basano su motori a razzo, la vela solare LightSail 2 è alimentata dai fotoni provenienti dal Sole. Se dovesse avere successo, questa sarà la prima vela leggera controllata a entrare e mantenere l'orbita terrestre.

Finora, la navigazione è stata piuttosto tranquilla. La vela solare è in orbita nello spazio dalla settimana scorsa, quando è stata trasportata a bordo di un Falcon Heavy di SpaceX. Il team dietro la missione, Planetary Society, ha confermato mercoledì di aver stabilito delle comunicazioni bidirezionali con il velivolo, e sta attualmente eseguendo vari test.

Come prossimo step, verranno controllate le telecamere e la ruota di reazione della sonda per verificare che funzionino correttamente, questa operazione dovrebbe richiedere circa una settimana. Dopo questo, il team schiererà la vela solare da 32 metri quadrati di LightSail 2.

"Siamo tutti molto felici. Dopo anni di preparazione, stiamo volando su una nave spaziale operativa!" ha dichiarato Bruce Betts, responsabile del programma e scienziato capo della Planetary Society.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far muovere la sonda usando unicamente la radiazione solare, grazie alla pressione esercitata sulla superficie di un corpo dai fotoni. Se dovesse dare buoni risultati, questa tecnologia potrebbe essere utilizzata in futuro per diverse missioni spaziali.