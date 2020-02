La vela solare LightSail 2 ci mostra alcune incredibili istantanee della nostra Terra

LightSail 2, un progetto atto a collaudare le vele solari utilizzando i satelliti artificiali CubeSat, orbita intorno alla Terra da otto mesi e durante quel periodo ha catturato alcune incredibili immagini del nostro pianeta.

Ad occuparsi di tutto è stata la Planetary Society, che ha costruito il veicolo spaziale e lo ha poi lanciato a giugno 2019 a bordo di un razzo Falcon Heavy di SpaceX, per dimostrare il potenziale della navigazione solare. Invece di fare affidamento sul combustibile convenzionale, LightSail 2 utilizza una vela enorme per catturare fotoni dal Sole e alimentare il veicolo spaziale. L'obiettivo è quello di rimanere in orbita per circa un anno.

Sulla base del viaggio del veicolo spaziale, il team dietro il progetto ha imparato moltissimo: il personale ha raccomandato che le future vele solari presentino pannelli solari su entrambi i lati della vela, anziché su un solo lato. Questo perché LightSail 2 utilizza un design unilaterale e ciò ha causato alcuni problemi di produzione di energia per il veicolo spaziale, secondo quanto affermato da un nuovo rapporto del team.

Il team di missione ha anche raccontato della difficoltà del cubesat di navigare nell'atmosfera della Terra a 720 chilometri. Ciò suggerisce che le vele solari avranno più successo ad altitudini più elevate intorno al nostro pianeta o nello spazio profondo.