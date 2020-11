Il veleno di questa tarantola potrebbe essere rivoluzionario per la medicina: ecco come

La tarantola cinese (Lycosa singoriensis) è una creatura dotata di un pungiglione, utilizzato per catturare le sue prede, come gli uccelli, che inietta una tossina che potrebbe essere rivoluzionaria nelle applicazioni del controllo del dolore cronico.

La tossina blocca rapidamente i sensori di tensione sui canali del sodio, i minuscoli pori sulle membrane cellulari che creano correnti elettriche e generano segnali per azionare nervi e muscoli, impedendo loro di attivarsi. "L'azione della tossina deve essere immediata perché la tarantola deve immobilizzare la sua preda prima che decolli", afferma William Catterall, professore di farmacologia presso la University of Washington School of Medicine (il lavoro è stato pubblicato sulla rivista Molecular Cell).

La tossina del ragno potrebbe portare a nuovi approcci per progettare strutturalmente farmaci capaci di trattare il dolore cronico bloccando i segnali nervosi sensoriali. Il dolore cronico, purtroppo, è una patologia ancora oggi difficile da trattare, e gli sforzi per cercare di dare sollievo a chi ne è affetto possono portare ad overdose di oppiacei, dipendenza, astinenza prolungata e persino la morte.

Gli scienziati, sono stati in grado di ottenere una chiara visione molecolare della configurazione della potente tossina mentre si lega al suo sito recettore situato sul canale del sodio. Insomma, la scoperta "fornisce un modello molecolare per la futura progettazione di farmaci basati sulla struttura di terapie antidolorifiche di prossima generazione", afferma infine Catterall.