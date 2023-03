Ma quanto è veloce la lingua dei camaleonti? I valori sono letteralmente alieni

Avete presente la lingua di animali come rane e camaleonti vero? Sicuramente, vederle all’opera può essere uno spettacolo “impressionante” ma per loro è una vera e proprio questione di sopravvivenza: senza di essa, non potrebbero predare gli insetti necessari per il proprio sostentamento.

Nonostante tutti sappiano che la lingua dei camaleonti sia molto veloce, gli scienziati sono comunque rimasti sorpresi dai dettagli di siffatta velocità. “Non mi aspettavo di scoprire quanto fossero alti questi valori. È stata davvero una performance notevole”, spiega Christopher Anderson, uno studente in morfologia dei vertebrati alla Brown University e autore dello studio.

Alla base del superpotere di questi rettili vi è uno speciale tessuto elastico nelle loro lingue, il quale permette a quest’ultime di ripiegarsi come fisarmoniche. In parole povere, il rilascio dell’organo del gusto è similare al scocco di un freccia: se l’arciere proietta la freccia grazie alla forza applicata alla corta, il camaleonte espelle la lingua tramite dei muscoli interni. Questo fenomeno è noto come rinculo elastico.

Le specie di camaleonti più piccole, come il Rhampholeon spinosus, non sono comunemente oggetto di studio, rispetto agli esemplari più grandi; tuttavia, è proprio su questi che Anderson si è concentrato. Il rettile poc’anzi citato (originario della Tanzania e in via d’estinzione) ha prodotto un’accelerazione di picco 264 volte maggiore dell'accelerazione dovuta alla gravità. Se fosse un'auto, la lingua del camaleonte potrebbe accelerare da 0 a 97 chilometri all'ora in 1/100 di secondo.

“È estremamente alto. È la più alta accelerazione e potenza di tutti gli amnioti, inclusi rettili, uccelli e mammiferi”, afferma Anderson.